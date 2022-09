Derby limbourgeois au programme lors de cette septième journée de Jupiler Pro League. Il s'agit de bien plus que des trois points pour le Racing Genk et le STVV.

Au STVV, Wolke Janssens est normalement le seul Limbourgeois dans le onze de départ. Au Racing Genk, il n'y en a pas un seul. "Pour moi, c'est le match de l'année", a déclaré Janssens au Het Belang van Limburg. "N'oubliez pas que dans ma jeunesse, j'ai joué cinq saisons pour le KRC Genk. Beaucoup de mes amis et de ma famille sont également des supporters de Genk. En tant que Limbourgeois, ce match ne vit pas comme les autres. Mais les Japonais connaissent aussi l'importance de ce match. Je n'ai pas besoin de le leur expliquer", a précisé le défenseur.

Dans des matchs comme celui-ci, tout est possible. "Leur 15 sur 18 aurait dû être 18 sur 18 car à Bruges, Genk méritait aussi de gagner. Ils sont favoris, mais si nous pouvons montrer le même esprit de combat qu'à Malines, quelque chose est possible. Nous serons sur le qui-vive. Tout comme l'entraîneur nous a mis sur les nerfs pour le derby l'année dernière. Avec le résultat que l'on connaît. Nous ne devrions pas trop penser et montrer trop de respect. Ce n'est qu'alors que nous pourrons réaliser quelque chose", a conclu Wolke Janssens.