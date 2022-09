Mignolet après le 12 sur 12 : "La manière idéale avant de commencer la campagne européenne"

Mignolet et le Club signent 12 sur 12 et remportent le derby face au Cercle de Bruges. Pour le gardien brugeois, qui a obtenu une clean sheet, c'est le moyen idéal pour lancer la Ligue des champions mercredi prochain.

Simon Mignolet, le gardien brugeois est satisfait de la victoire dans le derby : "Nous avons fait un bon match. Nous avons fait en sorte de ne pas nous mettre en difficulté à cause de la pression assez haute que le Cercle a exercée toute la saison. Les duels ont été gagnés et nous avons marqué dans les moments importants. Donc la soirée idéale pour nous."

Mignolet attend avec impatience la Ligue des champions à partir de mercredi prochain : "C'est le moyen idéal pour commencer une campagne de Ligue des champions. On fait un bon match, on fait 12 sur 12 et on gagne le derby, puis on arrive avec un bon feeling en Ligue des champions. Nous l'attendons avec impatience et les supporters seront également plus que prêts. Tout le monde s'attend à ce que nous prenions des points, mais chaque match peut tourner dans n'importe quelle direction. Cela dépendra des détails où nous finirons dans le groupe. La confiance est là, alors tout est possible."