Boskamp s'exprime sur l'arrivée de Vertonghen à Anderlecht : "La défense n'est pas le problème"

Vendredi, le RSC Anderlecht a accueilli Jan Vertonghen qui a signé un contrat pour les deux prochaines saisons.

Johan Boskamp a vu qu'Anderlecht suivait les traces de l'Antwerp et de Bruges qui ont signé les Diables Rouges Toby Alderweireld et Dedryck Boyata. "Ils ne pouvaient pas rester derrière, n'est-ce pas ? Jan Vertonghen doit devenir le nouveau leader d'Anderlecht. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Wesley Hoedt. Ce n'est pas la défense qui a été le problème ces dernières semaines. Je pense que leur milieu de terrain et leur manque de capacité à marquer des buts sont un problème bien plus important. L'arrivée de Jant me semble être une question de prestige. Mais c'est bien pour lui d'être de retour en Belgique", a déclaré l'ancien coach à Het Belang van Limburg.

Selon Boskamp, le transfert a bien un rapport avec les Diables Rouges. "C'est un vrai patriote. Il veut jouer au football pour être en pleine forme pour la Coupe du monde. Et quand je vois des images de Jan, il a l'air très bien. Il était simplement temps de quitter Benfica. Là, il devait jouer cinquante mètres devant son but. Mais avec l'Anderlecht de Mazzù, je le vois bien jouer encore cinq ans."