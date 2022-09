La belle entrée de Jan Vertonghen : déjà une vraie valeur ajoutée

Jan Vertonghen a fait ses premiers pas en Mauve ce dimanche. Il a remplacé Hannes Delcroix...et il devrait prendre sa place à l'avenir.

Certes, la montée de Julien Duranville a attiré les regards. Mais si un homme a changé la physionomie du match, c'est bien Jan Vertonghen. Acclamé pour ses débuts, Sterke Jan a rayonné à gauche de la défense. Si bien positionné qu'il en paraissait plus rapide que ses opposants, précis à la relance, mais osant également amener le surnombre et le déséquilibre devant : Vertonghen a contribué à libérer Duranville devant lui, et ses centres ont souvent trouvé la cible.

Hannes Delcroix out

Pas une surprise, pour Felice Mazzù. "Il a assez d'expérience pour immédiatement s'intégrer dans une équipe, sans temps d'adaptation nécessaire", pointe-t-il. "Jan comprend très vite la philosophie d'une équipe". Et s'il y avait un doute concernant son poste dans le trio défensif du RSC Anderlecht, il est désormais balayé. Vertonghen va prendre la place de Hannes Delcroix. "J'ai parlé avec Jan à ce sujet. C'est à gauche qu'il se sent le mieux, il a l'habitude de ce poste en sélection. C'est aussi là qu'il peut apporter le plus à l'équipe", confirme Mazzù.

Vertonghen lui-même confirme à demi-mot, mais relativise. "Je voulais juste jouer. Oui, vu mon profil, c'est soit à gauche, soit central. Mais quoi qu'il en soit, il y aura le championnat, l'Europe et la Coupe, je crois qu'on aura tous l'occasion de jouer", conclut-il. Mais Hannes Delcroix, lui, jouera moins, c'est un fait...