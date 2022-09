Ligue des Champions : Charles De Ketelaere à nouveau dans le onze de base, première pour Sergio Gomez

L'AC Milan se déplace à Salzbourg, où Charles De Ketelaere figure dans le onze de base. Quelques jours après sa titularisation à l'occasion du 'Derby della Madonnina', Stefano Pioli fait à nouveau confiance au Belge. Alexis Saelemaekers sera également au coup d'envoi, Divock Origi débute lui sur le banc.

