Cinq joueurs d'Anderlecht dans la présélection des Diables Rouges

Un break international est prévu pour la fin de ce mois avec à la clé, deux matchs de Nations League. Petit à petit, la présélection se fait également connaître.

Les Diables Rouges joueront contre les Pays-Bas et le pays de Galles en Nations League à la fin de ce mois de septembre. Les clubs ont déjà été informés des joueurs faisant partie de la présélection.

Au Sporting d'Anderlecht, ces joueurs sont Hannes Delcroix, Yari Verschaeren, Jan Vertonghen, Zeno Debast et Francis Amuzu. Reste à savoir si tous les joueurs feront réellement partie de la sélection.

Debast et Verschaeren sont également dans la présélection des Espoirs, tout comme Lissens, El Hadj, Kana et Sardella. Ils joueront des matchs amicaux contre les Pays-Bas et la France.