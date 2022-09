Karel Geraerts : "Nous avons encore tout à prouver en Europe"

L'Union démarre sa campagne européenne ce jeudi par un déplacement à Berlin (18h45).

"C'est un adversaire avec toutes les qualités d'une équipe moderne", déclare Karel Geraerts, qui se méfie de "l'autre" Union, dans des propos relayés par la DH. "Ils sont forts physiquement et ont beaucoup de volonté dans le jeu vers l'avant. C'est une équipe assez complète. L'Union Berlin joue le top dans le championnat allemand donc le top européen. Il faut avoir beaucoup de respect pour cette équipe qui jouera son premier match européen dans son stade (le stade An der Alten Försterei, ndlr) ce qui va lui donner de l'énergie en plus."

Le coach unioniste a tiré des enseignements de la remontée infligée par les Rangers lors du 3e préliminaire pour la Champions League. "On a beaucoup parlé et écrit autour de notre performance contre les Rangers et ce n'était pas aussi mauvais que ce qui a été dit. Mais c'est vrai que nous avons fait des erreurs et que nous n'avons pas assez produit balle au pied. Il faudra créer plus de danger et être meilleurs à la balle pour mieux résister à la pression", analyse Geraerts.

L'Union est tombée sur un groupe, certes sans réel favori ou cador, mais composé d'équipes solides - avec Braga et Malmo comme autres adversaires. "Il ne faut pas oublier que nous sommes issus du pot 4 donc il faut rester réalistes", rappelle l'ancien assistant de Felice Mazzù. "Nous avons une bonne équipe que tout le monde connaît en Belgique mais cela ne veut rien dire. Nous avons encore tout à prouver au niveau européen. Cela commence par ce match de ce jeudi et nous verrons pour la suite."