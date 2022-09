Loris Karius proche de retrouver de l'embauche en Premier League !

Loris Karius va retrouver un club en Premier League, et pas n'importe lequel ! En effet, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le gardien allemand va signer libre du côté de Newcastle.

Karius était sans contrat depuis la fin de son aventure à Liverpool. La saison passé, le joueur de 29 ans avait été prêté du côté de l'Union Berlin.

Newcastle are set to sign Loris Karius on a free transfer. Agreement now on contracts details, medical soon as first called by @Plettigoal. ⚪️⚫️🤝 #NUFC



Karius, available as free agent and now ready for new chapter after his contract with Liverpool expired. pic.twitter.com/rj1Omby4Vt