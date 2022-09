Birger Verstraete fait déjà forte impression : "Il va être un joueur très important pour Malines"

Birger Verstraete a été prêté par l'Antwerp au KV Malines durant ce mercato estival. Le milieu de terrain arrive pour renforcer l'entrejeu du KaVé.

C'est ce que l'on attend de Malines à propos du pensionnaire de l'Antwerp. "Il a fait une très bonne impression dès les premiers jours", a confirmé l'entraîneur Danny Buijs. "Je le connaissais depuis le début de la saison quand on a disputé un match amical contre l'Antwerp. Steven Defour le connaissait déjà bien. Bien sûr, il a un CV qui parle de lui-même."

Une référence aux passages de Verstraete au Club, l'Antwerp, La Gantoise et Cologne. S'imposera-t-il alors également comme un leader au KV Malines ? "Cela pourrait arriver. Il a certainement les qualités pour cela. C'est un nouvel environnement pour lui, un club différent. Il se peut qu'il ait besoin de temps pour s'adapter. Vous pouvez voir qu'il est pleinement engagé. Avec le temps, il deviendra certainement un joueur très important pour Malines."

Être le patron au milieu de terrain

Si Verstraete peut s'imposer et que les Sang et Or gagnent plus de duels au milieu de terrain, alors peut-être que cette vulnérabilité défensive pourra également être réduite. "Cela peut certainement contribuer. Mais ce n'est pas comme si nous concédions tellement d'occasions qu'il est logique que nous encaissions deux-trois-quatre buts par match. Ce sont toujours les détails qui sont décisifs. Si vous pouvez être davantage un patron au milieu du terrain, cela peut aider."

© photonews

S'adressant aux médias du club, Verstraeten a déclaré que Malines devrait peut-être "revenir à l'essentiel". Buijs a tenté d'expliquer ce que son nouveau joueur entendait par là. "Le football est un sport d'équipe dans lequel les individus peuvent faire la différence. La période de transfert est maintenant terminée. Maintenant, nous pouvons travailler sur nos vulnérabilités avec le même noyau pendant une certaine période, je pense que c'est à cela qu'il fait référence."

Espoir pour une infirmerie vide

Maintenant, il faut aussi espérer que l'infirmerie reste vide. En raison des déficiences physiques et des blessures, le KV Malines a dû travailler avec une sélection différente presque chaque semaine en début de saison. "Si vous êtes douze semaines après le début de la saison et que la grande majorité du noyau a manqué une partie de cette période, alors il est presque impossible de progresser vers votre niveau supérieur."