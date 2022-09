La sélection du Club de Bruges pour le déplacement à Seraing

Le Club de Bruges, fort de sa victoire en Champions League, se rend à Seraing ce week-end.

La sélection brugeoise est connue et composée de 21 hommes pour le déplacement des champions en titre à Seraing. On imagine que Carl Hoefkens fera tourner entre deux rencontres européennes de haut vol, après la victoire contre le Bayer Leverkusen et avant le déplacement à Porto. Clinton Mata est absent pour cause de blessure.