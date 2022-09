L'Antwerp réalise le meilleur départ de son histoire !

L'Antwerp est allé s'imposer au Cercle de Bruges (0-2) lors de la huitième journée de Jupiler Pro League. Le matricule 1 réalise ainsi le meilleur départ de son histoire.

L'Antwerp prenait rapidement les commandes de la rencontre. À la réception d’un centre millimétré venu de la droite de Jurgen Ekkelenkamp, Vincent Janssen envoyait le ballo, au fond des filets (6e). Le Great Old se contentait ensuite de gérer son avance et rentrait aux vestiaires avec une avance d’un but.

Le matricule 1 faisait le break peu après l'heure de jeu. Bien servi pa Radja Nainggolan, Toby Alderweireld trompait le gardien brugeois d’une tête croisée imparable (68e) et inscrivait ainsi son premier but en Jupiler Pro League.

Les Anversois poursuivent leur sans faute et réalisent ainsi le meilleur départ de son histoire avec un joli 24 sur 24. Ils sont logiquement leaders de la compétition devant le Club de Bruges et Genk.