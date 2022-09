Après un an de disette, Loïc Lapoussin a retrouvé le chemin des filets

Malgré la défaite face au KRC Genk, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise a tenu à souligner la performance de Loïc Lapoussin, buteur après un an de disette.

Il l'attendait depuis le 2 octobre dernier, jour de victoire des Unionistes 0-3 sur la pelouse du Cercle de Bruges lors de la 10e journée du défunt exercice de Jupiler Pro League : Loïc Lapoussin a retrouvé le chemin des filets ce week-end face au KRC Genk. Une satisfaction pour Karel Geraerts, malgré la défaite 1-2 de ses couleurs.

"Loïc est un joueur avec énormément de qualités, notamment offensives. Mais il travaille également beaucoup défensivement pour aider l'équipe. C'est un joueur très important. Même s'il ne marque pas toutes les semaines, il contribue énormément à nos victoires. Il mérite amplement de retrouver le chemin des filets."

Le milieu de terrain de 26 ans était naturellement heureux d'avoir pu ouvrir son compteur cette saison, malgré le regret que la victoire ne soit pas au bout. "Cela me libère, parce que tu veux toujours marquer pour ton équipe. Pouvoir faire cela à domicile, avec ma famille dans les tribunes, cela me fait beaucoup de bien. Cela faisait bien trop longtemps que ça n'était plus arrivé. Nous avons mis une bonne intensité dans le match. Il faut rester positif, malgré la défaite."