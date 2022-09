Youth League : le Bruges NXT défait au FC Porto

Après leur large victoire face à Leverkusen, les jeunes Brugeois n'ont pas pu empocher une seconde victoire consécutive.

La semaine dernière, le Club NXT s'était largement imposé face à Leverkusen (4-1) lors de la première journée de Youth League. Cette fois opposés à Porto, les jeunes Brugeois n'ont pas démérité dans une rencontre aux apparences équilibrées avant la rencontre, mais ont été défaits (2-1).

Au rayon des compositions, Spileers, Talbi, Engels, Vermant et Sabbe étaient étonnamment sur le banc. Le jeune Diawara (2007) et frère de Sekou Diawara, attaquant du Jong Genk, était titulaire.

Ce sont d'ailleurs les Portugais qui vont en premier trouver le chemin des filets. Après huit petites minutes, Meireles donne l'avantage aux siens sur un assist de Fernandes. La réaction des Gazelles ne se fait que très peu attendre. Dès la 25e minute, De Roeve profite d'un service de Vanrafelghem pour rétablir l'égalité. Mais six minutes plus tard, le passeur décisif sur l'ouverture du score trompe Vroman sur penalty et redonne l'avantage aux siens.

Le score ne bougera malheureusement plus, et le Club NXT subit sa première défaite européenne de la saison. Au classement, l'Atletico de Madrid compte six unités, devant le FC Porto et le Club NXT, qui sont à égalité. Leverkusen, qui n'a pas encore inscrit le moindre point, ferme la marche.

Club NXT : Vroman, Seys, Ordonez, Mondele (61e Spileers), De Roeve (1-1, 25e), Goemare (67e Engels), Willems, Lenn De Smet (61e Liam De Smet), Audoor, Diawara (61e Talbi), Vanrafelghem (61e Vermant)