Karel Geraerts refuse le statut de favori face à Malmö : "Je ne changerai pas mes principes"

Malgré la victoire face à l'Union Berlin la semaine dernière, le coach de l'Union Saint-Gilloise, Karel Geraerts, ne veut pas se montrer "arrogant" face aux Suédois de Malmö. Par ailleurs, une blessure s'est confirmée côté unioniste.

Sur le statut de l'Union

En dépit de la belle victoire la semaine dernière face à Malmö, Karel Geraerts ne veut pas prendre Malmö de haut. "Non, je ne vais pas changer mes principes et mes idées car on a gagné il y a une semaine", a-t-il déclaré en conférence de presse. "Il ne faut pas oublier qu’on faisait partie du pot 4. Et que donc, sur papier, on est l’équipe la plus faible du groupe. On était naturellement fier de notre victoire à Berlin. Mais on jouera comme on en a l’habitude contre Malmö. Oui on a réalisé un bon résultat à Berlin, on peut en être fier, mais un nouveau gros rendez-vous de 90 minutes nous attend."

Sur l'adversaire, Malmö

Karel Geraerts se méfie de son prochain adversaire, malgré la défaite concédée face à Braga (0-2) lors de la première journée. "Je m'attends à un un bon match contre le champion de Suède. C'est un équipe compacte, bien organisée avec des joueurs intelligents", a déclaré Geraerts.

Malmö est d'ailleurs entraînée à nouveau par Age Hareide, qui avait coaché le club une première fois en 2014-2015. "Quand un nouveau coach débarque, il peut amener une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie. Et cela s’est vérifié ce week-end : Malmö était mené 0-1 contre Norrköping et a finalement réussi à renverser la vapeur et à faire 2-1."

Sur le noyau disponible

Ce mercredi, l'Union s'est entraînée sans Bart Nieuwkoop. Le Néerlandais s'est blessé ce dimanche face à Genk (1-2) et sera absent. Karel Geraerts l'a confirmé. "C'est une mauvaise nouvelle; il sera absent un certain moment, mais c'est difficile de savoir combien exactement. La trêve internationale arrive heureusement dans une semaine." Néanmoins, il n'est pas sûr qu'il sera de retour directement après...

Sur la victoire de Bruges

Le coach de l'Union a également évoqué la victoire surprise du Club de Bruges en Ligue des Champions face au Porto (0-4). " Ce résultat a surpris beaucoup de gens, comme le nôtre la semaine dernière à Berlin. Cela veut dire que le football belge s’en sort bien en général. C’est très positif. Peut-être que c’est juste un moment passager, je ne sais pas. On verra ce que ça signifie dans le futur. Mais au niveau du court terme, c'est bien. Quand on parle du foot belge, on parle beaucoup de l'équipe nationale. C'est plus compliqué quand on parlait des clubs, ces derniers temps, donc c’est une bonne chose. On fait ce qu’on doit faire et on montre qu’on peut accomplir de bonnes choses."