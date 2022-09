Le CEO de Zulte Waregem fait le point sur le mercato : "Je suis convaincu que cette équipe est plus forte que celle de l'année dernière"

Les semaines ont été bien remplies pour Eddy Cordier et Zulte Waregem. L'Essevee a dit au revoir à toute une série de joueurs cet été et a accueilli treize nouveaux venus à leur place.

Eddy Cordier, le CEO de l'Essevee fait le point sur le mercato et se montre confiant quant à l'aveni. "Après la saison dernière, il était nécessaire de tirer les leçons du passé. Tant dans le cadre sportif, qu'au sein du staff et du noyau de joueurs", lâche immédiatement Cordier dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "C'est pourquoi nous avons procédé à des ajustements internes. Par exemple, la quasi-totalité du personnel a été remplacée, le scouting a été complété par de nouvelles personnes, une nouvelle cellule sportive a été mise en place et nous avons revu en profondeur l'équilibre du noyau. C'était nécessaire, car nous avions le sentiment d'être face à un point de basculement en tant que club."

Le résultat est sans équivoque : treize nouveaux arrivants et un nouveau staff qui doivent faire en sorte que la saison catastrophe de 2021-2022 appartienne au passé. "Il a été dit lors de la présentation de Mbaye Leye que nous serions à la recherche de joueurs de qualité, jeunes et abordables, qui ont envie de faire leurs preuves et qui peuvent apporter une valeur ajoutée à court et à long terme. J'ose dire qu'avec le conseil d'administration, la cellule sportive, le scouting et Michiel Beeuwsaert - fils de l'homme fort Tony Beeuwsaert - nous y sommes parvenus."

Néanmoins, avec les ressources limitées dont dispose encore Essevee, c'est un exploit. "Bien que je ne veuille pas trop m'attarder sur ce point. La situation est simplement ce qu'elle est. Cependant, l'Essevee recevra cette saison 2,6 millions d'euros de moins que la saison dernière en termes de revenus télévisuels. Une conséquence de la maigre 16e place obtenue la saison dernière. "Mais il y a suffisamment de joueurs abordables et de qualité. Mais cela nécessite des recherches et un suivi. C'est pourquoi nous avons à nouveau élargi notre cellule de scouting. Nous avons fini par en tirer le meilleur parti. Plus que le maximum même, car Alioune Ndour, par exemple, n'était pas un transfert bon marché."

Cordier estime donc que Zulte Waregem est armé pour rester en première division cette saison, malgré un début difficile. Surtout avec l'ajout des derniers renforts. "Nous avons fait venir beaucoup de jeunes et la rapidité de leur adaptation est un peu un mystère, mais ce que j'ai vu jusqu'à présent me rend positif. Ce sont tous des gars qui ont envie de faire leurs preuves. Même lorsque nous étions menés 0-3 contre l'Union, par exemple, les joueurs ont continué à faire tout leur possible pour marquer un but. C'est l'ardeur et l'esprit de combat que nous, en tant que conseil d'administration, et aussi nos supporters, voulons voir. Et ils ont aussi de la qualité. Ils l'ont souvent montré à l'entraînement, maintenant il est important de le montrer lors des matchs. Mais pour cela, nous devons leur donner le temps nécessaire. Je suis convaincu que cette équipe est plus forte que celle de l'année dernière, elle l'a déjà montré par moments. Maintenant, il ne reste plus que les points à suivre."