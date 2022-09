La direction du Bayern sort du silence !

Malgré la défaite enregistrée sur la pelouse d'Augsbourg samedi en Bundesliga (1-0), le Bayern Munich n'aurait pas l'intention de se séparer de Julian Nagelsmann. Du moins pour le moment...

Fragilisé par cette défaite surprise à Augsbourg, le coach du club bavarois garde encore une certaine marge de manœuvre selon les dernières informations en provenance d'Allemagne. Malgré les débuts décevants du Bayern Munich en championnat (5e avec 12 points, soit cinq de moins que l'Union Berlin), le jeune technicien de 35 ans garde la confiance de sa direction dans l'état actuel des choses mais voit l'étau se resserrer peu à peu. Les prestations plus abouties en Ligue des Champions (deux victoires 2-0 contre l'Inter Milan et le FC Barcelone) sauvent pour le moment le bilan de Nagelsmann, qui avait déjà été critiqué la saison dernière après l'élimination en quarts de finale de la C1 contre Villarreal (0-1, 1-1).

Le président du conseil d’administration du Bayern Munich, Oliver Kahn, a tenu à apporter son soutien à son entraîneur malgré cette période difficile. “Encore et encore, il y a un manque de cohérence et de concentration. Nous allons maintenant prendre notre temps pour tout regarder, analyser et, bien sûr, avoir beaucoup de conversations. Et puis nous devons nous mettre sur la voie du succès. Il est parfaitement clair qu'il (Nagelsmann) est préoccupé par la situation. Nous sommes tous mécontents et de mauvaise humeur. C'est pourquoi il est important de se calmer de temps en temps et de voir ensuite quels leviers nous devons actionner pour reprendre très rapidement le chemin du succès”, a confié le dirigeant bavarois à Sport Bild.

Évoquée par la presse allemande, la piste Thomas Tuchel a été rapidement balayée par Oliver Kahn. “Nous ne traitons pas avec d'autres entraîneurs. Nous sommes totalement convaincus par Julian. Nous sommes encore au tout début de la saison et avons toujours la force de revenir au sommet. Là où nous appartenons, à savoir en haut du classement”, a-t-il poursuivi. Pour rappel, l'ancien coach de Chelsea est libre depuis son départ brutal des Blues début septembre.