Bonne nouvelle pour William Balikwisha au Standard

Le Belgo-congolais a été décisif face au FC Bruges lors de la dernière rencontre des Rouches.

William Balikwisha a fait taire les critiques lors de sa dernière apparition avec le Standard : deux assists et un but face au FC Bruges. De quoi montrer qu'il est essentiel dans le nouveau système des Rouches mis en place par Ronny Deila.

Et le club semble avoir apprécié et souhaiterait lui montrer. Selon les informations du Soir, le jeune Belgo-congolais devrait prolonger au Standard. Les premiers détails parlent d'un contrat de trois ans et des négociations seraient en cours.

Une bonne nouvelle pour celui dont l'avenir à Sclessin a longtemps été une question au centre des débats et qui avait reçu l'autorisation de partir gratuitement en janvier lors du dernier mercato hivernal.