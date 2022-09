Le Malinois Sandy Walsh abandonne la sélection néerlandaise et obtient la nationalité de sa mère

Ressortissant néerlandais, Sandy Walsh est né d'un père qui a la double nationalité irlandaise et anglaise, et d'une mère indonésienne et suisse. L'arrière droit du KV Mechelen a toujours rêvé de porter la tunique indonésienne, c'est désormais une chose possible.

Cela fait quelques mois désormais que Sandy Walsh est en plein processus de naturalisation. Quatre mois plus tard, c'est officiel. La Chambre des représentants indonésienne a officiellement approuvé la naturalisation du latéral droit du KV Mechelen. L'étape suivante consiste à prêter serment lors d'une cérémonie d'État officielle. Sandy Walsh a longtemps rêvé de porter la tunique de l'équipe nationale indonésienne, et Shin Tae-Yong, le sélectionneur sud-coréen de l'équipe, apprécie beaucoup le joueur. En mai, Walsh s'était déjà entraîné avec l'Indonésie en vue d'un match amical contre le Bangladesh. Le joueur de 27 ans pourrait faire ses débuts lors de la Coupe AFF (le tournoi des pays d'Asie du Sud-Est) fin décembre, selon les informations de Het Gazet van Antwerpen.