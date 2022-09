"Il a gagné tous les duels" : les commentateurs néerlandais dithyrambiques à propos de Vincent Janssen

Monté au jeu en cours de match pour remplacer un Memphis Depay blessé, l'attaquant de l'Antwerp a fait forte impression.

Lors de la victoire 0-2 des Pays-Bas sur la pelouse de la Pologne hier soir, un joueur a fait forte impression auprès des commentateurs et des analystes néerlandais : Vincent Janssen. Auteur de la passe décisive sur le deuxième but, l'attaquant de l'Antwerp a "gagné tous les duels" selon les commentateurs de la NOS, diffuseur de la rencontre chez nos voisins néerlandais.

"Sur le deuxième but, on voit qu'il sait qu'il doit donner le ballon à un droitier, et il lui glisse parfaitement. Il joue un rôle très important sur cette action" analyse le commentateur principal Pierre van Hooijdonk.

Invité comme consultant, l'ancien attaquant de l'Ajax Amsterdam et du Real Madrid Rafael van der Vaart a également été conquis par la prestation de l'ancien joueur de Tottenham. "Il a un style différent, qui se fait rare de nos jours. Il retient toujours le défenseur avant de recevoir le ballon, pour lui faire comprendre qu'il ne va pas le perdre. Un joueur pareil doit être du voyage au Qatar." Voilà qui a le mérite d'être clair.