Le moment préféré de Nacer Chadli avec les Diables n'est pas son but contre le Japon

Désormais âgé de 33 ans, Nacer Chadli rêve toujours de la Coupe du Monde, et son arrivée à Westerlo cet été pour emmagasiner un maximum de temps de jeu n'est pas anodine. Durant sa carrière, il a vécu beaucoup de moments marquants avec les Diables, mais l'un d'entre eux se démarque.

Arrivé de manière surprenante à Westerlo en toute fin de mercato, Nacer Chadli rêve encore de disputer la Coupe du Monde. Interrogé par Het Laatste Nieuws sur son plus beau souvenir avec la tunique noir-jaune-rouge, l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht, de l'AS Monaco et de Tottenham, entre autres, a légèrement surpris tout le monde.

"Non, ce n'est pas le but décisif contre le Japon. C'était évidemment un moment merveilleux pour tout le monde, mais battre le Brésil... Le quintuple champion du Monde, avec tous ses grands noms... J'en suis toujours fier. J'ai plus apprécié ce match que celui contre le Japon."

Le nouveau joueur de Westerlo a rappelé l'anecdote du retard de Vincent Kompany à la réunion concernant les phases arrêtées. "Il est arrivé après tout le monde, et nous a dit 'peu importe ce qu'il se passe, je vais couper au premier poteau pour gêner les défenseurs'. Plus tard, je pourrai dire à mes enfants que nous avons battus le Brésil. C'est génial."