"Avec Ney, on se connait par coeur"

Les deux hommes font le bonheur du PSG depuis le début de la saison.

De retour à un excellent niveau avec le Paris Saint-Germain, le milieu offensif Lionel Messi (35 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison) brille depuis le début de la saison. Aux côtés de son ami Neymar (30 ans, 8 matchs et 8 buts en L1 cette saison) notamment, l’Argentin retrouve des couleurs. Et la Pulga ne le cache pas, ses retrouvailles avec le Brésilien la réjouissent.

"Avec Ney, on se connaît par cœur. On a passé beaucoup de temps au Barça, j'aurais aimé en profiter plus à Barcelone, mais la vie nous a fait nous retrouver à Paris, on est heureux d'être ensemble, j'adore jouer avec lui", a apprécié l’Albiceleste auprès du média mexicain TUDN.