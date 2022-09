Le Guardian désigne ses 60 grands talents : un Belge repris

Le Guardian a publié sa traditionnelle liste de 60 jeunes talents à suivre pour l'avenir. Un seul Belge fait partie de la sélection, ainsi qu'un de ses équipiers en Pro League.

Le célèbre Guardian a publié une sélection de 60 talents nés en 2005 et sur lesquels garder un oeil pour l'avenir. La Belgique a pris l'habitude d'y caser un voire plusieurs joueurs chaque année ; en 2021, Roméo Lavia et Pierre Dwomoh étaient mis à l'honneur. En 2020, il s'agissait d'Ardy Mfundu et Luca Oyen. Cette fois, un seul de nos compatriotes est repris. Il s'agit de Noah Mbamba (Club de Bruges), 17 ans et qui compte déjà 25 apparitions avec l'équipe A des Blauw & Zwart.

Un autre joueur de D1A est repris : il s'agit d'un...deuxième joueur de Bruges, à savoir le prodige norvégien Antonio Nusa (17 ans). Nusa s'est récemment distingué pour ses débuts en Ligue des Champions, marquant un beau but face au FC Porto.