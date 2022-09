🎥 Belle construction, frappe imparable : le très joli but de Faïz Selemani avec les Comores

Les Comores ont cependant été défaits sur la pelouse du Burkina Faso.

Finalement resté à Courtrai cet été, Faïz Selemani était, comme à son habitude, repris avec l'équipe nationale des Comores pour cette trêve internationale. Le joueur de 28 ans, qui compte 21 sélections internationales, s'est mis en valeur ce mardi soir, lors de la rencontre amicale opposant les siens au Burkina Faso.

Alors que les Comoriens étaient menés de deux buts à l'aube du temps additionnel de la seconde période (2-0), le joueur du KV Courtrai récupère le ballon après une belle construction. Il réalise ensuite un crochet pour se mettre sur son pied gauche - supposément le moins bon des deux - avant d'envoyer une frappe puissante et imparable dans le toit du but. Un très joli but.