Anderlecht et Charleroi : deux des équipes les plus jeunes de Belgique

Ce dimanche, Anderlecht reçoit Charleroi. Un duel entre équipes qui mettent particulièrement à l'honneur les jeunes.

Une étude de l'Observatoire Européen du Football parue cette semaine se focalise ainsi sur l'âge moyen des noyaux au sein des championnats européens. Soixante ligues ont été étudiées, dont la Jupiler Pro League, et un classement a été effectué. En tête en Belgique : le Cercle de Bruges ! Le 17e de D1A évolue depuis le début de saison avec un onze d'une moyenne d'âge de 23,68 ans, une moyenne qui est maintenue basse par le fait que le Cercle n'aligne...aucun joueur trentenaire depuis le début de saison (mais 17,4% seulement de joueurs de moins de 21 ans).

Juste derrière le Cercle, on retrouve le KV Ostende, 13e de D1A. Les Côtiers présentent une moyenne d'âge de 24,08 ans sur le terrain, avec 0,7% de trentenaires - en réalité, seul Brecht Capon a 30 ans ou plus (34) et il a disputé 70 petites minutes cette saison.

Anderlecht, roi des U21

Sur la troisième marche du podium, on retrouve le RSC Anderlecht. Les Mauves évoluent avec un onze d'un âge moyen de 24,17 ans...mais comptent, eux, 10,3% de minutes de jeu pour des trentenaires : il s'agit bien sûr par exemple de Jan Vertonghen, Hendrik Van Crombrugge ou Lior Refaelov, qui font pencher la moyenne d'âge. Anderlecht, cependant, est largement premier en pourcentage de U21 : 44,6% des minutes jouées le sont par des joueurs de moins de 21 ans. Ce chiffre place Anderlecht dans le top 10 mondial parmi les 60 ligues étudiées, à la 8e place en termes de % de minutes disputées par des U21. Pour le détail, le n°1, Nordsjaelland, compte...73,7% de minutes disputées par des U21. Un chiffre hallucinant.

Le top 5 belge est complété par le Racing Genk, dont la moyenne d'âge est de 24,19 ans depuis le début de saison, et le Sporting Charleroi. Les Zèbres, qui se déplacent au Lotto Park dimanche, comptent une moyenne d'âge de 24,24 ans cette saison. Un beau chiffre pour un club qui a longtemps eu l'habitude de figurer tout en bas de ce genre de classement à une époque, preuve que le projet carolo est basé sur les jeunes.

Tous les chiffres : https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2022/wp390/fr/