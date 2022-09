Louis Patris, révélation d'OHL et Diablotin : "Je l'espérais"

Louis Patris réalise un début de saison fantastique avec OHL. Le jeune défenseur central a été récompensé : à 21 ans, il a découvert l'équipe Espoirs.

Tout va très vite pour Louis Patris : auteur d'un début de saison canon avec OHL (un but et surtout 5 assists en 9 matchs), le défenseur central a découvert les U21 de Jacky Mathijssen. "Je n'avais jamais osé rêver de cela en début de saison, donc j'ai été surpris. Mais au vu de notre début de saison et de mes statistiques, oui, j'en rêvais secrètement", concède-t-il sur le site officiel d'OHL.

Patris a retrouvé un coéquipier en sélection : Ewoud Pletinckx. "Ce n'est jamais facile d'arriver dans un groupe où tout le monde se connaît déjà, mais Ewoud m'a beaucoup aidé. J'avais aussi joué avec Raskin chez les jeunes du Standard", rappelle le défenseur...qui a pu faire ses débuts internationaux à Den Dreef, "chez lui". "Bien sûr, c'était spécial de pouvoir débuter devant ma famille, dans mon stade...et je connaissais le terrain et ses dimensions par coeur", conclut Patris avec le sourire.