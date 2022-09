Renato Neto (ex-Gand et Ostende) est toujours sans club : "Je comprends les réticences"

Le milieu de terrain brésilien Renato Neto est toujours sans club après une aventure à Malte la saison dernière.

Depuis son départ du FC Sirens, une formation maltaise, le 1er juillet dernier, Renato Neto est sans club. L'ancien joueur de La Gantoise et Ostende espère encore retrouver un club assez rapidement, mais comprend les réticences à son sujet. "Dans le football d'aujourd'hui, cela devient difficile de faire ses preuves. Les gens se fient aux données pour savoir si vous êtes un bon joueur ou non. Quand tu n'as pas de club, c'est difficile. Tu peux être aussi bon que tu veux, si tu n'as pas l'occasion de faire tes preuves, tu ne vas nulle part" déclare le joueur qui vient de fêter son 31e anniversaire ce 27 septembre à Het Laatste Nieuws.

Blessé lourdement au genou lors de son passage à La Gantoise, Renato Neto n'est plus dérangé par des douleurs sur le terrain. "J'ai l'impression que les clubs pensent toujours que mon genou n'est plus bon, mais je suis en forme. Je comprends la réticence des clubs à ce sujet, mais avec un test d'une semaine ou deux, ils ne prennent aucun risque. En Belgique ? Oui, je suis certainement ouvert à un test". L'ancien joueur de La Gantoise, d'Ostende et de Deinze a ouvert la porte. À voir quel club voudra s'y engouffrer.