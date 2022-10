Tarik Tissoudali travaille dur sur sa rééducation : "Je sais que je vais revenir à mon meilleur niveau"

Tarik Tissoudali s'était blessé lors de la deuxième journée de championnat contre STVV.

Tarik Tissoudali travaille dur sur sa revalidation. Dans une interview donnée sur les médias du club, il en dit plus. "Je suis sur la bonne voie, je n'ai pas de douleur dans la vie quotidienne. Tout arrive pour une raison dans la vie et l'état d'esprit est très important pendant la rééducation. Je suis positif et je travaille très dur. Je sais que je vais retrouver mon niveau."

M. Tissoudali a également expliqué ce qu'il entend par "tout arrive pour une raison". "Mon ami Abdelhak Nouri, c'est encore pire. Ou parfois, je marche dans la rue et je vois des personnes en fauteuil roulant ou sans jambes et alors, je me dis : je ne peux pas me plaindre. Et qui sait, peut-être que dans une semaine, quelque chose de pire se produira. Je suis content que ce ne soit que mon ligament croisé."

Tissoudali va par ailleurs manquer la Coupe du monde avec le Maroc en raison de sa blessure. "Tous les footballeurs veulent jouer la Coupe du monde, mais cela fait aussi partie du processus qui consiste à tourner immédiatement le bouton. Il y a une autre Coupe du monde dans quatre ans, alors qui sait ? Je n'ai jamais pensé non plus que je jouerais pour l'équipe nationale".

On ne sait pas quand Tissoudali sera de retour sur le terrain, mais il veut voir les choses étape par étape. Il vise février ou mars comme date de retour.