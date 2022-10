Casper Nielsen satisfait : "Nous aurions pu en mettre quatre ou cinq de plus"

Casper Nielsen était satisfait après la victoire 3-0 du Club de Bruges contre le KV Malines. Une bonne répétition générale pour le match de mardi prochain contre l'Atlético de Madrid.

Casper Nielsen est satisfait de la manière dont le Club de Bruges a joué au football ce week-end, même si le Danois est conscient que davantage de buts auraient pu être marqués. "Nous avons très bien joué aujourd'hui à mon avis, nous avons contrôlé tout le match. La première demi-heure, il a été très difficile de percer le mur, ils étaient très bas défensivement ce qui nous a empêché de trouver des ouvertures. Nous savions que nous devions continuer à faire circuler le ballon, ce qui les fatiguerait et nous permettrait d'obtenir rapidement des occasions. En deuxième mi-temps, les choses se sont déroulées plus facilement, même si nous aurions certainement pu mettre quatre ou plus dans le but, mais après quatre-vingt-dix minutes, nous méritions ce succès."

"C'était un match important, nous devions le gagner en pensant à l'Atlético. Je ne peux pas attendre jusqu'à mardi. Je veux gagner ce match, c'est aussi simple que ça, je ne me soucie même pas de savoir comment. Ce sera difficile, mais nous avons déjà prouvé que nous pouvions réaliser de bonnes performances contre des équipes de haut niveau. Des semaines chargées nous attendent, mais nous sommes prêts."