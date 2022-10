Craig Bellamy, adjoint de Kompany, ça lui suffit : "Je ne pense pas pouvoir faire aussi bien que lui !"

Craig Bellamy a retrouvé son rôle d'adjoint aux côtés de Vincent Kompany, à Burnley. Le Gallois, qui est passé par des moments compliqués, est très heureux et ne rêve pas à plus.

Cardiff City s'est séparé de son entraîneur le mois dernier, et plusieurs noms ont été cités pour remplacer l'infortuné Steve Morison. Parmi ces candidats évoqués : Craig Bellamy (43 ans), passé par Cardiff et ancienne star du football gallois. Mais l'actuel adjoint de Vincent Kompany à Burnley n'a absolument pas envie de passer T1. "J'aime être sur le terrain chaque jour. Être entraîneur principal ne vous donne pas toujours cette chance, car vous devez aussi gérer l'administratif", pointe Bellamy pour la BBC.

On le sait, Kompany gère cela très bien et est un véritable bourreau de travail. "Je vois de près ce que Vincent Kompany fait, il est très fort dans le multitasking", sourit le T2 de Burnley. "Je connais mon rôle, et j'aime mon rôle. Quand je vois à quel point Vincent est bon, je n'ai pas l'impression que je pourrais en faire de même. Si je travaillais avec un coach qui me donne l'impression que je pourrais faire mieux que lui, alors, peut-être que je ressentirais le besoin d'essayer. Mais j'apprends tellement avec lui, et je suis entouré de gens dont j'apprends beaucoup. Ce qu'il me faut pour le moment, c'est cela, progresser. Il y a beaucoup de personnes plus adaptées que moi pour ce job !".