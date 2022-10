Westerlo savoure : "On peut avoir des jours de congé, c'est sûr ?"

À Westerlo, ils n'ont pas à s'inquiéter. Les Campinois n'ont pas manqué leur départ et sont tranquillement dans la colonne de gauche. Et avec le football qu'ils pratiquent, cela ne devrait pas changer tout de suite.

La peur est bien présente dans l'esprit des équipes qui sont au fond du classement, mais Westerlo ne semble pas en avoir peur. Ils jouent un trop bon football pour cela. Le récent 9 contre 9 a poussé le promu au sommet. Mais un entraîneur doit rester plus prudent. "On peut avoir des jours de congé, c'est sûr ?", a lancé Jonas De Roeck après la victoire contre Zulte Waregem. "Non, nous ne sommes pas concernés par cette différence et nous regardons simplement le prochain match. Si nous commençons chaque match avec cette mentalité, nous récolterons les points nécessaires."

Il a également fait l'éloge de son gardien de but, Sinan Bolat, qui a joué un rôle important. "Ces derniers mois, Sinan Bolat a eu quelques interventions malheureuses. En tant que gardien de but, vous êtes alors immédiatement sanctionné. Je suis donc heureux de n'avoir jamais été gardien de but. Cependant, nous n'avons jamais douté de ses qualités et nous sommes donc heureux qu'il ait pu les mettre en valeur aujourd'hui."