Indy Boonen enfin de retour et déjà décisif au KV Oostende : "Certains l'avaient déjà oublié"

Absent pendant presque toute la saison dernière en raison d'une rupture du tendon d'Achille, Indy Boonen est enfin de retour dans le groupe du KV Oostende.

Ce dimanche, le KV Oostende affrontera l'Union Saint-Gilloise dans le cadre de la 12e journée de Jupiler Pro League. Une rencontre importante pour des Côtiers qui doivent se séparer de la zone rouge, face à une équipe qui n'est pas à sa plus grande aise lors des lendemains européens.

Sélectionné pour la première fois face au RFC Seraing la semaine dernière, Indy Boonen est de retour dans le noyau des Côtiers après une rupture du tendon d'Achille. Face aux Métallos, il est à la passe décisive sur le but de Medley, rappelant qu'il peut être un joueur décisif lorsqu'il évolue en pleine possession de ses moyens.

En conférence de presse, son entraîneur Yves Vanderhaeghe s'est dit impressionné par le retour aux affaires du milieu offensif de 23 ans. "Il n'est pas le plus fort physiquement, mais il est doté d'une très bonne technique et peut nous aider grandement dans la construction du jeu. Certains l'avaient déjà oublié, mais il me montre quotidiennement de très belles choses à l'entraînement. Il est donc légitime qu'il soit sélectionné pour les matches et qu'il reçoive très rapidement du temps de jeu."

Défaits 1-7 la saison dernière face aux Saint-Gillois, les Côtiers voudront évidemment rattraper le coup.