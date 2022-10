Un supporter d'Anderlecht condamné après les événements à Londres

Après les échauffourées qui ont animé la fin de match entre West Ham et Anderlecht, un individu a été lourdement condamné par la justice britannique.

Un supporter d'Anderlecht a été condamné à 8 semaines de prison pour avoir attaqué un urgentiste lors des échauffourées ayant émaillé la fin de rencontre entre West Ham et le RSCA, jeudi dernier en Conference League. La Court des Magistrats de Croydon a condamné l'individu, âgé de 36 ans, ce samedi, rapporte la BBC.

Treize supporters avaient été arrêtés après la rencontre, et trois supporters d'Anderlecht ont été jugés coupables de voies de faits. Les images avaient fait le buzz, quand de la pyrotechnie et des sièges avaient volé d'une tribune à l'autre du Stade Olympique. Deux officiers de police ont dû être transportés à l'hôpital, l'un pour un poignet brisé et l'autre pour se faire placer des points de suture au visage. Deux autres officiers ont été touchés par des projectiles au visage.