Joren Dom enfin dans le onze de base à OHL : "J'ai toujours travaillé pour obtenir ma chance"

L'arrière droit de 32 ans a fêté sa première titularisation de la saison face au KRC Genk.

Une surprise dans le onze de base d'Oud-Heverlee Louvain pour affronter le KRC Genk, la présence de Joren Dom sur le côté droit de la défense. Le joueur de 32 ans fêtait, après neuf montées au jeu, sa première titularisation de la saison. Il remplaçait Louis Patris, l'une des révélations de la saison, laissé au repos.

"Ne pas être titulaire n'a pas été un problème pour moi. Au cours des derniers mois, j'ai toujours essayé d'être aussi prêt que possible, car je savais que ma chance se présenterait. Je m'adapte aux intérêts de l'équipe et me rends compte de l'énorme qualité qu'il y a dans ce noyau. J'ai toujours continué à travailler avec sérieux pour obtenir ma chance" souligne Joren Dom dans Het Nieuwsblad.

Alors que Louvain se rend à Eupen ce mardi, Joren Dom pourrait recevoir une seconde titularisation consécutive, à la place d'un Louis Patris visiblement exténué. "Vous n'êtes jamais sûr d'être titulaire jusqu'à ce que vous voyiez votre nom sur la feuille. J'étais très heureux de recevoir cette opportunité, et j'espère qu'il y en aura d'autres assez rapidement" conclut l'ancien joueur du Beerschot et de l'Antwerp.