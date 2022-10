Jonas De Roeck évoque son passé de footballeur : "Je suis devenu une victime de cette affaire"

De Roeck a joué pour Lierse SK entre 2001 et 2005. Ce n'est qu'après qu'il s'est rendu compte de ce qui se passait au club.

De Roeck était l'un des joueurs majeurs du Lierse SK. Il a reçu des offres du Club de Bruges et de Genk, mais ne les a pas acceptées. Soudainement, après trois ans, il a été mis sur le banc de touche par l'entraîneur Paul Put.

"Je n'avais moi-même aucune idée de la raison. Même Eric Van Meir, alors entraîneur adjoint, ne comprenait rien. Il fallait rester calme et essayez de faire de son mieux", explique l'actuel entraîneur de Westerlo. "Pendant ce temps, il y avait toutes sortes d'excuses pour expliquer pourquoi j'étais assis sur le banc. On a même dit que j'étais un garçon difficile. C'était totalement faux, mais je ne pouvais même pas me défendre. Incroyablement frustrant", déclare De Roeck dans le Sjotcast de Het Nieuwsblad.

Ce n'est que lorsqu'il est parti pour Germinal Beerschot en 2005 que tout est devenu clair pour De Roeck. "Paul Put avait eu des entretiens individuels avec tous les joueurs au début de cette saison. Il a alors immédiatement remarqué que je n'étais pas impressionnable. Je me suis assis sur le banc et j'ai vu des choses se produire qui m'ont fait penser : comment est-ce possible ? Certaines choses n'avaient vraiment aucun sens. Après coup, bien sûr, on a compris pourquoi l'entraîneur n'a pas changé certains gars. Mais à ce moment-là, je n'ai jamais osé penser à la corruption."

Au final, cela lui a aussi coûté quelques centimes. "Je suis extrêmement heureux que le Germinal Beerschot m'ait ensuite donné la chance de redevenir un footballeur professionnel. Mais deux ans plus tôt, je pouvais encore aller au Club de Bruges ou à Genk. Beaucoup de gens ont été victimes de ces manigances, mais je l'ai aussi été moi-même. Juste en étant honnête."