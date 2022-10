🎥 Julien Ngoy a inscrit un magnifique but contre le Standard de Liège : "Il possède des qualités indéniables"

Arrivé cet été, l'attaquant belge formé à Anderlecht et au Club de Bruges a marqué un but somptueux contre le Standard de Liège ce mercredi soir.

Julien Ngoy a marqué son deuxième but de la saison sous les couleurs du KV Malines, et quel goal ! Une longue course sur le flanc gauche avant de couper vers l'intérieur et de décocher une magnifique frappe. Un but que Steven Defour a apprécié.

"Fantastique pour lui, son 2ème but de la saison. J'avais dit avant le match qu'il allait faire la différence et il l'a fait", a déclaré le T1 de Malines à l'issue de la rencontre. "Quand on observe de près sa prestation et son but, on remarque que ce garçon a des qualités. Il est difficile à arrêter une fois qu'il prend de la vitesse et qu'il est en un contre un. Une très belle action et un très beau tir."