Klopp dépité: "Je ne comprends pas comment on a pu perdre ce match"

Liverpool a subi sa troisième défaite de la saison en Premier League et Jurgen Klopp se demande encore comment ce match a pu s'échapper à ses troupes.

Malgré une multitude d'occasions (15 tentatives dont 7 cadrées), Liverpool n'a pas trouvé l'ouverture à Nottingham, samedi. Pire, ce sont les Reds de Forest qui se sont imposés grâce à un but de l'ancien Hurlu, Taiwo Awoniyi.

Difficile à digérer pour Jurgen Klopp, alors que Liverpool a plus que jamais besoin de points en championnat. "C'est une défaite qui fait très mal, car je ne comprends pas comment on a pu perdre ce match", pestait le coach allemand après la rencontre. "Nottingham Forest est une excellente équipe et Steve Cooper un très grand Manager. Nous aurions dû gagner ce match, mais nous ne l'avons pas fait. Tout le mérite leur revient", estime tout de même Jurgen Klopp finalement beau joueur, même si cette défaite place son équipe dans une situation délicate. Les Reds ne sont que septièmes de Premier League avec un décevant bilan de 16 points sur 33.