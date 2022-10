Pour Teddy Teuma, l'Union est bien candidate au titre : "J'espère qu'on va enfin nous prendre au sérieux"

L'Union a remonté de bien belle manière l'un de ses concurrents au top 4, le Club de Bruges (2-2).

L'Union a une nouvelle fois montré une très grande force de caractère. Etre mené 0-2 après un quart d'heure par le Club de Bruges puis revenir dans le match, ce n'est pas donné à tout le monde. "On a joué contre la meilleure équipe belge et on est parvenus à revenir dans ce match, à 10 contre 11", a déclaré Teddy Teuma en après-match.

"On a montré qu'on pouvait renverser n'importe quelle équipe. C'est très bon pour le futur et le moral", a continué le capitaine saint-gillois. "On a cette capacité à toujours croire en nous. On est restés compacts pour ne pas encaisser ce 1-3 en seconde mi-temps. Je dirais même avec un peu plus de temps qu'on aurait pu inverser la tendance."

Le capitaine bruxellois "espère" désormais que l'Union sera considérée comme un candidat au top 4, voire même au titre. "Quand je vois dans la presse que nous ne sommes pas cités aux côtés de l'Antwerp, Genk et Bruges comme favoris pour le titre alors qu'on a le même nombre de points que Bruges, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas dans le lot. J'espère qu'ils nous montreront un peu plus de respect et nous prendront au sérieux."