Ronny Deila : "Nicolas Raskin a été monstrueux"

Alors que le Standard de Liège menait 3-1 au score ce dimanche soir contre Anderlecht, le Clasico a été définitivement stoppé après 63 minutes de jeu suite à des jets de fumigènes des supporters visiteurs.

Cueilli à froid par Anderlecht et un but rapide de Verschaeren, le Standard de Liège a recollé au score via un but de Nicolas Raskin. Fossey et Zinckernagel permettaient aux Rouches de renverser la situation avant que le match ne soit arrêté par monsieur Van Driessche. "C'était une soirée incroyable. Avant tout je veux remercier les supporters. Mes gars ont vraiment été costauds, je suis déçu que le match se termine plus tôt, cela ne donne pas une bonne image de notre compétition, mais je suis vraiment heureux avec la victoire", a confié Ronny Deila à l'issue de la rencontre.

Le technicien norvégien a évoqué la grosse prestation de Nicolas Raskin. Seul au milieu de terrain, le Diablotin a été au four et au moulin en abattant un boulot colossal entre les lignes. "Toute l'équipe a été bonne mais Nicolas Raskin a été l’homme de ce match à mes yeux. Il a été monstrueux et je suis heureux pour lui. On parle d’un leader, d’un joueur qui fait le jeu devant et derrière. Son niveau est en constante évolution, il doit maintenir ce niveau de performance. Je suis fier de lui car il a bien progressé. Avant, il était un joueur beaucoup plus émotionnel alors que désormais, il est beaucoup plus calme et discipliné sur le terrain", a souligné le technicien norvégien avant d'évoquer le futur de Raskinator.

"Il a une belle carrière qui l’attend devant lui. J’aime le voir jouer et j’espère qu’il restera chez nous même si c’est une discussion qu’il doit avoir avec la direction. Le voir à la Coupe du monde ? Il y a beaucoup de bons joueurs dans l’équipe belge mais s’il continue à prester à ce niveau, tous les espoirs sont permis", a conclu Deila.