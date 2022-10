Aimé Anthuenis valide le retour de Felice Mazzù à Charleroi

Felice Mazzù a été licencié du RSC Anderlecht lundi, mais son nom est déjà cité avec insistance du côté du Sporting Charleroi.

Pour Aimé Anthuenis, un période sabbatique après un limogeage n'est pas nécessaire. "Reprendre le travail rapidement a aussi ses avantages", explique l'ancien sélectionneur de la Belgique à Het Nieuwsblad. "On peut se reposer, mais on ne trouve jamais de vrai repos après un tel renvoi. Vous pensez, vous réfléchissez, vous essayez de vous échapper. En redémarrant rapidement, on ne se donne pas le temps de réfléchir."

Les visions à long terme existent pour les clubs, mais pas pour les entraîneurs. "Les politiciens sont jugés après quatre ou six ans. Un entraîneur, il est jugé chaque semaine. Ce que je veux dire : la meilleure façon de gérer la déception après un licenciement est de recommencer à gagner des matchs."

Selon Anthuenis, le fait que Charleroi soit intéressé n'est pas non plus illogique. "Et ça ne me semble pas être une mauvaise idée non plus. Un tel nouvel environnement peut être bénéfique. Mais là encore, c'est un environnement qu'il connaît bien. Il connaît les gens au sein du club, il est aimé par les supporters là-bas."