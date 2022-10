Les supporters d'Anderlecht avaient un message clair pour Wouter Vandenhaute

Le noyau dur des supporters d'Anderlecht n'a visiblement pas apprécié la conférence de presse de Wouter Vandenhaute après le licenciement de Felice Mazzù.

Si Mazzù a été le premier fusible à sauter lors de la crise qui secoue Anderlecht, beaucoup de supporters aimeraient que la direction rende des comptes également. En conférence de presse, Wouter Vandenhaute n'a pas convaincu grand monde, et surtout pas ses supporters. Le président a ainsi déclaré vouloir "réinstaurer la confiance" entre le RSCA et le monde politique, après les événements ayant eu lieu à Sclessin. Ses supporters le reprennent de volée : "Avant de réinstaurer la confiance avec le politique, réinstaurez-la avec votre propre public", lit-on dans une banderole lors d'Anderlecht-FCSB.

En seconde période, une autre banderole est déployée. Elle fait référence à un tifo brandi à Waregem et qui accusait la direction d'avoir "gâché le travail de trois ans en cinq mois". Cette fois, les mots sont plus durs encore : "Vous n'avez pas juste gâché trois ans, vous êtes en train de tuer le club", assènent les supporters. Et au vu du résultat, la frustration n'a pas fini de grandir...