🎥 L'Union Saint-Gilloise fête ses 125 ans !

L'Union Saint-Gilloise fĂȘte ses 125 ans de naissance ce mardi 1er novembre.

L'Union Saint-Gilloise a en effet été fondée le 1er novembre 1897, et passe un sacré cap cette année avec 125 ans d'histoire. Le club a connu des hauts et des bas dans son histoire, mais vit certainement en ce moment sa période la plus faste depuis les titres des années 1904 à 1935. Pour fêter ça, l'USG a partagé des images inédites de la célèbre "Union 60", lors d'un derby de Bruxelles face au Daring (le RWDM actuel) en 1933.