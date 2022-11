La Gantoise écrase Molde et poursuit l'aventure européenne

Large victoire des Gantois, qui filent en 1/16es de finale de Conference League.

Ce jeudi, La Gantoise disputait sa dernière rencontre européenne de 2022 sur sa pelouse, face à Molde. Un objectif clair, net et précis pour les hommes de Hein Vanhaezebrouck : remporter le match afin de prendre la deuxième place du groupe et de passer l’hiver européen.

Dès le début de la rencontre, les Gantois se montrent offensifs et démontrent qu’ils veulent absolument ces trois points, quitte à laisser des espaces dans leur dos. Les Belges posent le pied sur le ballon depuis de longues secondes. Le pressing adverse n'est pas très intense, mais la faille n'est pas trouvée. La première frappe de la partie vient des pieds de Hjulsager, aux 20 mètres. C’est à côté. (6e). Au quart d’heure, Nardi voit la frappe de Eikrem au-dessus de sa cage. Durant toute la première période, les Gantois vont globalement contrôler le jeu et se créer quelques opportunités, sans trouver le chemin des filets. En fin de mi-temps, Depoitre et Nurio reprennent une tête vers l’arrière, et voient leur tentative passer à côté du but.

C’est en début de seconde période que les Buffalos vont faire la différence. Hong sert Hjulsager sur sa gauche, qui rentre dans le jeu avant d’envoyer une frappe du pied droit à ras de sol (1-0, 51e). Les Gantois, plus bas sur le terrain depuis le retour des vestiaires, procèdent par reconversion offensive pour faire la différence. Les Buffalos vont même faire la différence dix minutes plus tard. Godeau reprend un coup-franc de Kums qui a traversé toute la défense et double la mise pour les siens (2-0, 61e). Alors que les débats s’équilibraient et que les occasions se faisaient de plus en plus rare, Sven Kums infiltre la défense norvégienne, est bien servi par Hong et lobe magnifiquement le portier (3-0, 81e). En fin de partie, Hong, encore lui, lance Hauge dans la profondeur qui, alors qu’il filait en sortie de but, est accroché par le gardien de Molde. Cuypers se charge de la transformation, et scelle le score final (4-0, 88e).

La messe est dite. Quatre buts inscrits, un clean-sheet. La Gantoise se qualifie pour les 1/16es de finale de Conférence League, au détriment de son adversaire du soir. Tirage au sort lundi !