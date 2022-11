Arnaud Bodart : "On doit continuer de regarder vers le haut"

Ce samedi soir (20H45), le Standard de Liège se déplacera au Kehrweg pour la seizième journée de Jupiler Pro League.

Après quinze journées de championnat, le Standard de Liège affiche un joli bilan de 28 points et occupe la cinquième place du classement. "Tout se passe pour le mieux à l'heure actuelle. Nous sommes en pleine confiance et nous prenons du plaisir sur le terrain. Tout le monde a le sourire et les résultats suivent", a confié Arnaud Bodart en conférence de presse avant d'évoquer Ronny Deila, artisan majeur de la métamorphose en bord de Meuse. "Son côté humain, il est très proche de nous. Sans oublier ses connaissances footballistiques et sa philosophie de jeu. Au final, il nous pousse à jouer un football simple. C'est sa grande force. Quand on réfléchit bien, on disait qu'on n'avait pas l'équipe ni les joueurs la saison dernière. Cet été, il y a eu quelques renforts mais beaucoup de joueurs sont restés et le niveau est tout autre. Le football n'est pas seulement une question de qualité, c'est surtout mental", a souligné le portier liégeois.

Bodart réalise également un très bon exercice avec sept clean sheets en quinze matchs de championnat, ce qui en fait le meilleur portier belge de la compétition devant Butez (sept clean sheets) et Mignolet (six clean sheets). "Une satisfaction personnelle, mais la victoire reste le plus important. Je ne fais que mon job en essayant de garder le zéro derrière. Je dois continuer de progresser. Nous allons à Eupen avec cette envie de prendre les trois points et de continuer de regarder vers le haut. Le premier tour est presque fini et il nous reste à disputer deux rencontres. On voit de quoi on est capables, on peut réaliser de belles choses", a conclu Bodart.