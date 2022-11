Vincent Janssen ne veut pas perdre de points supplémentaires avant la Coupe du Monde : "Ce sera féroce"

L'Antwerp fait face à un triptyque très important avant la Coupe du Monde : Anderlecht, Beveren et le Club de Bruges. Vincent Janssen ne veut plus perdre de points, le matricule 1 ayant laissé quelques plumes ces dernières semaines.

"Ce sera féroce. Nous ne pouvons plus nous permettre une défaite", a déclaré Janssen à Gazet van Antwerpen après le 6 sur 18. "Celui qui veut devenir champion doit contrôler les détails. Nous faisions ça en début de saison, plus maintenant. Nous jouons un meilleur football qu'avant. Seulement maintenant, nous nous retrouvons frustrés dans le vestiaire après nonante minutes. Alors oui... Donnez-moi juste les trois points avec moins de jeu."

Bien qu'il veuille rester calme. "On peut être en colère à l'intérieur, et c'est permis, le football est un monde difficile après tout. Mais il doit y avoir une idée derrière, je pense. Il n'y a pas d'homme à la mer, même si nous avons été remis sur pied ces dernières semaines. L'écart de sept points avec Genk ne peut pas se creuser davantage. Nous voulons entrer dans la pause hivernale avec un bon sentiment pour faire une autre "belle course" après cela."