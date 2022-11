Un défenseur de l'Antwerp sera absent plusieurs mois et va manquer la Coupe du monde

Sam Vines a subi une fracture de la cheville ce vendredi. Il l'a annoncé via Instagram. Entre-temps, il a également subi une opération chirurgicale. Il devrait être absent pendant 3 à 4 mois. C'est une vraie perte pour l'Antwerp, Vines était en effet l'arrière gauche titulaire sous Mark van Bommel.

Autre conséquence de cette opération, qui est véritable coup dur pour Vines : il manquera la Coupe du monde. Le latéral avait en effet des chances de figurer dans la sélection des USA.

Sam Vines announces on Instagram that he broke his tibia and needed surgery -- will be out 3-4 months.



"Upset I missed the chance to be in the World Cup but I will be supporting the boys until the end 🇺🇸 thank you for all the support. I’ll be back stronger💪" pic.twitter.com/gjbOmW2W8J