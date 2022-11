D1A : Ostende s'impose contre Courtrai

En clôture de la seizième journée de Jupiler Pro League, Ostende a battu Courtrai (3-1). Les Côtiers ont pris trois points précieux face à un concurrent direct au maintien.

Dominik Thalhammer, qui a succédé mardi à Yves Vanderhaeghe au poste d'entraîneur principal, a réussi ses débuts avec Ostende ce dimanche.

Le KVO ouvrait le score sur un coup franc de Hornby qui trouvait la cible avec la complicité d’un mur courtraisien plutôt poreux (8e), 1-0. Courtrai réagissait rapidement à recoller au score grâce à Massimo Bruno (19e), 1-1. Les Kerels avaient une grosse occasion pour passer devant sur un contre, mais la frappe de Messaoudi était détournée sur l’équerre du but par un Phillips très attentif (30e). Trois minutes plus tard, Keita écopait de son second carton jaune et laissait Courtrai poursuivre la rencontre à dix pour la dernière heure de jeu (33e).

Le KVO reprenait les commandes de la rencontre après la pause via une réalisation de McGeehan (54e), 2-1. Par la suite, Hornby avait l'occasion de plier la rencontre mais il manquait la cible seul face au but (63e) tout comme Ambrose mais Ilic réalisait une superbe détente (77e). Courtrai manquait encore une grosse occasion avec Watanabe qui ne parvenait pas à tromper Phillips (82e). En toute fin de rencontre, Ostende se rassurait grâce à un doublé de McGeehan (90e+6), 3-1.

Après ce succès, le KVO dépasse Eupen et occupe la 14e place du classement avec 17 points. Courtrai voit son compteur bloqué à 12 points, synonyme de 16e place relégable.