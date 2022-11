Goots évoque le dossier Nainggolan : "Assez embarrassant pour l'Antwerp"

Les déclarations du président Paul Gheysens ont en fait confirmé ce que Patrick Goots savait depuis longtemps à propos de Radja Nainggolan.

Pour Patrick Goots, l'Antwerp ne compte plus sur le fait que les choses s'arrangent pour Radja Nainggolan. "Si Anvers avait vraiment espéré une amélioration, le club aurait donné à Nainggolan une amende ou une autre sanction au lieu de le reléguer dans le noyau B", a déclaré Goots à Gazet van Antwerp.

En effet, la décision n'a pas été prise à la légère. "Nainggolan est après tout un joueur contributif qui a commencé la saison en force, même s'il s'est retrouvé sur le banc un peu plus souvent qu'à son goût par la suite. Pour ensuite envoyer l'un de vos meilleurs joueurs en réserve... Il doit sûrement se passer autre chose alors."

Il est une fois de plus prouvé que les grands noms ne garantissent pas immédiatement le succès. "À l'époque, le président a présenté à Radja un projet intéressant : sportif, financier et Nainggolan pourrait jouer au football dans sa ville. De toutes les stars belges qui ont été recrutées - Defour, Mirallas et Nainggolan - aucune n'en a tiré le meilleur parti. Un vrai embarras pour l'Antwerp."