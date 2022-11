Saint-Trond va faire tourner en Coupe : "Un certain nombre de trentenaires mis au repos"

Bernd Hollerbach affrontera Meux avec Saint-Trond en Coupe cette saison. La saison dernière, les Limbourgeois ont été éliminés par Seraing.

Meux est l'adversaire de Saint-Trond en Coupe de Belgique, un club de D2 ACFF. "Pourtant, je ne sous-estime pas les adversaires. Meux non plus. J'ai demandé à Yasu, notre analyste vidéo, de repérer cette équipe. Cette équipe est là, surtout physiquement. Je ne crois pas qu'il faille se contenter de valser sur eux", a déclaré Hollerbach au Het Belang van Limburg.

Néanmoins, certains garçons seront épargnés pour le match de samedi contre le Cercle de Bruges. " Un certain nombre de trentenaires seront au repos contre Meux. Brüls, Okazaki et Leistner ne seront de retour que contre le Cercle. Matte Smets et Stan Van Dessel ont frappé à la porte pendant un certain temps, ils vont maintenant avoir leur chance. Jo Coppens remplacera Daniël Schmidt."

"Je pourrais tourner encore plus, mais nous n'allons pas non plus chercher les ennuis. La qualification prévaut. Les anciens resteront sur la touche, mais d'un autre côté, nous misons sur l'expérience de Jorge Teixeira pour soulager Leistner."