Hoefkens face à la critique : "Même si c'est injustifié, ça ne me pose aucun problème"

Octobre a été un mois difficile pour le FC Bruges notamment face au Patro Eisden en Coupe de Belgique. Mais Carl Hoefkens reste calme.

Hoefkens sait qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle. 13 matchs en 44 jours, c'est beaucoup. "Tant de matchs en si peu de temps sous une telle pression, encore et encore contre des adversaires qui veulent ta peau. Ce n'est pas une honte de dire que nous aspirions à des vacances", dit-il à Het Laatste Nieuws.

"A chaque fois, nous devons y aller à 100 %. Je remarque que mentalement et physiquement ce n'est pas évident. Cela a été très exigeant. Avec de nombreux joueurs, je remarque qu'ils paient le prix de cette Ligue des champions et du championnat."

Hoefkens est également critiqué à propos de ses formations et du jeu. "Vous voulez faire du mieux que vous pouvez. Et puis c'est incroyablement intense. Personne n'a été confronté à cela dans le passé. Ajoutez à cela un mercato mouvementé et la Coupe du monde. Il y a beaucoup de facteurs pour nous que nous ne voulons pas utiliser comme excuses."

"Qu'il y ait des critiques ? Je n'ai aucun problème avec ça. Cela ne m'affecte pas. Certaines choses sont bonnes, d'autres non. Même si c'est faux, je n'ai aucun problème avec ça. Je respecte l'avis de chacun, tout le monde y a droit. C'est à moi d'en tirer les bonnes conclusions. Nous essayons de tout regarder le plus objectivement possible."