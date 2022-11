Le Club de Bruges et l'Antwerp ne sont pas seuls : "Genk est un précurseur, ils sont très en avance"

Dimanche, choc au programme avec la rencontre opposant le Club de Bruges à l'Antwerp lors de la dix-septième journée de Jupiler Pro League. Et Anvers pourra-t-il se montrer à la hauteur de son rôle de grand challenger ? L'économiste sportif Wim Lagae en doute.

"Le potentiel d'Anvers est énorme, mais tant que le Club de Bruges continuera à jouer régulièrement la Ligue des champions, il sera très difficile de changer le rapport de valeur", explique Wim Lagae dans Krant van West-Vlaanderen. "Aussi parce que le Club de Bruges est assis sur une montagne de réserves financières. Pour illustrer : Paul Gheysens a misé 80 millions d'euros à Anvers depuis 2017, mais cet argent a surtout servi à absorber les pertes et à renforcer l'effectif durant la fenêtre des transferts. Le Club de Bruges, par contre, a clôturé son exercice avec des chiffres couleur vert foncé à chaque fois ces dernières années."

L'Antwerp n'est d'ailleurs pas le seul challenger du Club. "Vous ne pouvez certainement pas oublier le Racing Genk. À Genk, ils peuvent présenter de très bons chiffres année après année. Ce club est vraiment sous-estimé. Là aussi, la structure en termes de scouting, de performance sur le marché des transferts et de formation des jeunes est très bonne. Tout comme le Club de Bruges, ils sont depuis des années des précurseurs en matière de marketing sportif et de médias. Pour beaucoup, le Racing Genk est un club de la province du Limbourg, mais il est bien plus que cela. Ils sont très en avance."